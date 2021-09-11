Beşiktaş'ta Batshuayi'nin poposuyla attığı gol gündem oldu

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta yeni transfer Batshuayi'nin poposuyla attığı gol, imza törenindeki iddialı sözlerini hatırlattı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek averaj farkı ile liderliğe yükseldi.



Maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"HOCAMIZIN DEDİĞİNİ YAPTIK VE GOL GELDİ"

"Bugün iyiydik, daha iyi olacağız." diyen Belçikalı yıldız, attığı 2. gol için, "Hocamız önde basmamızı istiyor, ben de onu yaptım, şans da yardım etti ama sonucunda hocamızın dediğini yaptık ve gol geldi" dedi.

SERGEN YALÇIN: "BELKİ 30 GOL ATAR"



Sergen Yalçın da yıldız futbolvu hakkında "Batshuayi kaç gol atar bilmiyorum. Bu kadar önde oynayan bir takımda 15-20 atar herhalde bilmiyorum. Belki 30 atar. Yani bunu bilemem" ifadelerini kullandı.

POPOSUYLA ATTIĞI GOLLE GÜNDEM OLDU

Michy Batshuayi, takımına galibiyeti getiren gollerden sonuncusunu, rakip kaleci topu uzaklaştırmaya çalışırken poposuna çarparak kaleye gönderdi.

Belçikalı yıldız oyuncu, attığı bu ilginç golle imza törenindeki iddialı sözlerini hatırlattı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)



"POZİSYONA GİRMEDEN GOL ATABİLİRİM" DEMİŞTİ



Siyah-beyazlıların yeni transferi Michy Batshuayi, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim. Bana göre, karambol anları bile penaltı vuruşu kadar nettir" ifadelerini kullanmıştı.

Batshuayi: Pozisyona girmeden bile gol atarım-Video





Batshuayi: Pozisyona girmeden bile gol atarım - haberi için tıklayın



