Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni düzenlendi

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Beşiktaş'ta yüzler gülüyor...

Siyah-beyazlılarda bugün bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayramlaşma töreni; Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, teknik ekip, futbolcular ve ailelerinin katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

YÖNETİM VE TEKNİK EKİP BİR ARAYA GELDİ

Yönetim üyeleri Mustafa Mollaoğlu, İbrahim Şafak Sağlam ile Selahattin Solmaz da bayramlaşma töreninde yer aldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Adalı, Galatasaray’ı mağlup ederek camiaya çifte bayram yaşatan takımı tebrik etti ve siyah-beyazlılara Türkiye Kupası’ndaki Göztepe maçında başarılar diledi.

ADALI VE SOLSKJAKER KEBABIN BAŞINA GEÇTİ

Daha sonra Başkan Adalı ve Ole Gunnar Solskjaer kebap tezgahının başına geçti.

Adalı ve Solskjaer'in bir süre ilgilendiği etler daha sonra bayramlaşma törenine gelen siyah-beyazlı camianın çalışanlarına, futbolculara ve ailelere ikram edildi.

İşte bayramlaşma töreninden kareler...