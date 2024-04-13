Beşiktaş'ta bu sezon 4. teknik direktör ayrılığı yaşandı Başarısız bir sezon geçiren Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından Fernando Santos'la da yollar ayrıldı.

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Süper Lig’de sezona Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan, ardından Güneş’in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ile yola devam eden Beşiktaş, daha sonra kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay’la anlaşmıştı.

Yönetim değişikliği de yaşayan Beşiktaş'ta, Çalımbay da uzun süre görevde kalamadı ve 3 maçlık Serdar Topraktepe döneminden sonra siyah-beyazlılar, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos’a takımı emanet etti.

Santos’la da inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'a tüm bu değişimler çare olmadı.

Santos'la yollar ayrıldı

Beşiktaş yönetimi son olarak Samsunspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Fernando Santos'la yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüzden Açıklama



Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.



Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK

En başarılı dönemi Şenol Güneş geçirdi

Yaşanan bu son vedayla birlikte Beşiktaş'ta bu sezon 4. teknik adam ayrılığı yaşandı.

İstikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlılarda en başarılı isim ise Şenol Güneş oldu.

Beşiktaş'ta 2 Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan siyah-beyazlı taraftarın sevdiği isimlerden olan Şenol Güneş, bu sezon 15 resmi maça çıktı.

Güneş, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Güneş'i Santos ve Çalımbay izledi

Şenol Güneş'i ise Fernando Santos takip etti.

Beşiktaş'ın başında 16 maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1.56 puan ortalaması tutturdu.

Santos'u takip eden teknik adam Rıza Çalımbay oldu. Beşiktaş efsanesi, siyah-beyazlı takımı 7 maçta yönetirken 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

En kötü karne Burak Yılmaz'a ait

Beşiktaş'ta bu sezonun en başarısız teknik direktörü ise Burak Yılmaz oldu.

Şenol Güneş'in vedası sonrasında takımı yalnızca 6 resmi maçta çalıştıran Burak Yılmaz, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.