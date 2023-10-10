Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı! Her şey Galatasaray derbisine bağlı İstanbulspor galibiyetiyle Burak Yılmaz'a şans doğdu. Seçim kararı alan Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisinin kazanılması halinde genç hocaya en azından kongreye kadar şans verecek.

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Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasından sonra emaneten teknik direktörlüğe geçen Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz, ilk maçında enerjisi ve saha kenarındaki iletişimiyle, yönetimiyle tam not aldı.

Genç hocanın maç sonrasında yaptığı açıklamalar da taraftardan karşılık gördü. Lugano hezimetinden sonra seçim kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi, aralık ayında yapılması planlanan kongreye kadar hoca getirmek istemiyor.

Yeni hocaya şimdilik sıcak bakılmıyor

Siyah-beyazlı yönetim, kısa süre için yeni bir hoca getirmeye sıcak bakmıyor. Seçimin kaybedilmesi halinde gelecek hoca, yeni yönetimin işini güçleştirecek. Bu sebeple Yılmaz ismi iyice ön plana çıktı.

İstanbulspor maçında sahaya sürdüğü kadro ve yaptığı değişikliklerle olumlu sinyaller veren Yılmaz, bir aksilik olmazsa milli aradan sonra oynanacak derbiyi görecek.

Derbinin kazanılması halinde aralıktaki kongreye kadar da koltuğunu garantiye alacak.