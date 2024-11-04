Beşiktaş'ta Can Keleş beklentileri karşılayamadı

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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Can Keleş, bu maçta 80. dakikada Cher Ndour'un yerine oyuna girerek ligde ilk kez forma giymiş oldu. Keleş, ortaya koyduğu futbolla vasatı aşamadı.

AJAX MAÇININ 6 DAKİKASINDA ŞANS BULMUŞTU

Can Keleş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanan Ajax maçının son 6 dakikasında şans bulmuştu.