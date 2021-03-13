Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği sürüyor

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle haftalardır sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, bugün de takımdan ayrı çalıştı. Golcü futbolcu, Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, turuncu-lacivertlilerle bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

16 Mart Salı günü sahasında İstanbul ekibini ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Dünkü maçta görev yapan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrasında çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

CENK TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Kartal'da tedavisi süren ve son antrenmanda da takımdan ayrı çalışan Cenk Tosun, Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

29 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar maç öncesi yapılacak son antrenmanda verilecek. Cenk, sakatlığını atlatması halinde Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilecek.

Siyah-beyazlı oyuncular pazar günü yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.