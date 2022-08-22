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    Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan tepki

    Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan tepki

    Sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta kısa bir süreliğine oyuna alınan Cenk Tosun, galibiyet kutlamalarına katılmayarak direkt soyunma odasına gitti.
    • 22.08.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 09:00
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    Süper Lig 'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş 'ta Cenk Tosun gelişmesi yaşandı.

    Seyircisi önünde Karagümrük karşısında kazanarak geçen hafta aldığı 3-3'lük beraberlik sonrasında moral bulan siyah beyazlılarda Cenk Tosun, 90+2. dakikada Weghorst'un yerine oyuna dahil edildi.

    Beşiktaş ta Cenk Tosun dan tepki #1

    Sadece 30 saniye oyunda kaldı

    Milli futbolcu oyuna girerken Valerien Ismael'e tepki gösterdi. Maçın bitmesine sadece 30 saniye kala oyuna girmesinden dolayı rahatsız olan Cenk Tosun'un, maç bitimiyle birlikte takımla sevince katılmadığı ve doğrudan soyunma odasının yolunu tuttuğu görüldü.

    Bu gelişme sonrasında Valerien Ismael'in Cenk Tosun ile ilgili kararını ne olacağı merak ediliyor.

    Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı sezonun ilk maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş ve cezası nedeniyle geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında yer almamıştı.

    Beşiktaş ta Cenk Tosun dan tepki #2


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