Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı bilinmezliği

Transfer döneminde ezeli rakiplerine göre sessiz kalan ve yalnızca Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta yönetim boyutunda hareketli günler yaşanıyor.
Siyah-beyazlı taraftarların geciken transferler sonrasında sosyal medyadan tepki gösterdiği Ceyhun Kazancı, istifa edeceğini basın yoluyla duyursa da henüz resmi bir açıklama gelmemesi dikkat çekmişti.
Ceyhun Kazancı, başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp kararını vereceğini duyurmuştu.
"Başkan Çebi, Ceyhun Kazancı'nın bırakmasını istemiyor"
Yaşanan bu gelişmeler üzerine Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen muhabir Fırat Günayer konuya dair bir bilgilendirme yaptı.
Günayer, Kazancı'nın istifasını sunması üzerine şu ifadeleri kullandı:
Ceyhun Kazancı, istifa ettiğini geçen kulübe bildirdi. Ancak dün akşam Kazancı, Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş bir araya geldi. Başkan Çebi, Ceyhun Kazancı'nın bırakmasını istemiyor. Şenol Hoca da 'Gitsin' demedi.
"Çebi, Ceyhun Kazancı'nın yurtdışındaki kulüplerle olan ilişkisine güveniyor"
Ceyhun Kazancı ise ayrılmak istiyor ama başkanı kırmak istemiyor. Anlaşarak yolların ayrılmasını istiyor. Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı'nın yurtdışındaki kulüplerle olan ilişkisine güveniyor. Tüm bu gelişmelere rağmen Ceyhun Kazancı, transferde bir adım geride duruyor.