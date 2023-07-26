Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı bilinmezliği Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sunan Ceyhun Kazancı için belirsizlik devam ediyor. Çebi'nin sportif direktör Kazancı için başka planlarının olduğu öğrenildi.

Transfer döneminde ezeli rakiplerine göre sessiz kalan ve yalnızca Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta yönetim boyutunda hareketli günler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı taraftarların geciken transferler sonrasında sosyal medyadan tepki gösterdiği Ceyhun Kazancı, istifa edeceğini basın yoluyla duyursa da henüz resmi bir açıklama gelmemesi dikkat çekmişti.

Ceyhun Kazancı, başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp kararını vereceğini duyurmuştu.

"Başkan Çebi, Ceyhun Kazancı'nın bırakmasını istemiyor"

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Beşiktaş'a yakınlığıyla bilinen muhabir Fırat Günayer konuya dair bir bilgilendirme yaptı.

Günayer, Kazancı'nın istifasını sunması üzerine şu ifadeleri kullandı:

Ceyhun Kazancı, istifa ettiğini geçen kulübe bildirdi. Ancak dün akşam Kazancı, Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş bir araya geldi. Başkan Çebi, Ceyhun Kazancı'nın bırakmasını istemiyor. Şenol Hoca da 'Gitsin' demedi.

"Çebi, Ceyhun Kazancı'nın yurtdışındaki kulüplerle olan ilişkisine güveniyor"