Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı görevinden ayrıldı Beşiktaş, 2021 yılından bu yana kulüpte görev alan sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş, Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kazancı'ya emekleri için teşekkür edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Taraftar geciken transferler sonrasında tepki gösterdi

Yaz transfer döneminde ezeli rakiplerine göre sessiz kalan ve yalnızca Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta yönetim boyutunda hareketli günler yaşanmıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş ile arasında anlaşmazlık olduğu iddia edilen Ceyhun Kazancı, kendisine yönelik sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine istifa kararı aldı.

Özellikle geciken transferler nedeniyle eleştirilen Ceyhun Kazancı'nın istifa kararını, başkan Ahmet Nur Çebi kabul etti.