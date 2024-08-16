Beşiktaş'ta Chamberlain çıkmazı Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain, maaşını peşin almak istemesi nedeniyle kulübe zorluk çıkarıyor. TFF'de henüz lisansı çıkarılmayan oyuncu için gelen teklifler değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta kadro planlamasında yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain'in durumu belirsizliğini koruyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) halen lisansı çıkarılmayan İngiliz orta saha oyuncusu, takımda kalması halinde sözleşmesinin feshedilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

KRİZ VAR

31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gereği maaşını peşin almak istemesi, kulüp ile arasında kriz yaratmış durumda.

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 30 maçta forma giyen Chamberlain, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti. Gelen tüm transfer teklifleri kulüp tarafından değerlendirme altında alınıyor.