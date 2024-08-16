Beşiktaş'ta Chamberlain çıkmazı

Haber Merkezi
Beşiktaş'ta kadro planlamasında yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain'in durumu belirsizliğini koruyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) halen lisansı çıkarılmayan İngiliz orta saha oyuncusu, takımda kalması halinde sözleşmesinin feshedilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
KRİZ VAR
31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gereği maaşını peşin almak istemesi, kulüp ile arasında kriz yaratmış durumda.
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 30 maçta forma giyen Chamberlain, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti. Gelen tüm transfer teklifleri kulüp tarafından değerlendirme altında alınıyor.
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