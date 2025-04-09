Beşiktaş'ta Ciro İmmobile iyice kayboldu

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Beşiktaş'ın bu sezon bir türlü istediği verimi alamadığı isimlerin başında İtalyan forvet Ciro İmmobile geliyor.

6 milyon euroluk garanti ücretiyle Beşiktaş’ın en maliyetli ismi olan Ciro İmmobile’nin performansı, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

28 Ekim 2024’ten bu yana ligdeki 16 maçta sadece üç gol atabilen İtalyan yıldız, oynadığı son dokuz maçta ise iyice kayboldu.

659 dakika süre aldığı (ortalama 73,2 dakika) 18 Ocak 2025’ten bu yana üç asist yaptı ancak penaltıdan olmak üzere sadece bir kez ağları sarsabildi.

SON DOKUZ MAÇTA KAYBOLDU: BEŞİNDE ŞUT ÇEKEMEDİ

Söz konusu dokuz maçın beşinde şut çekemeyen, diğer dördünde ise dokuz şut çekip üç isabet bulabilen (biri penaltı golü) Ciro, toplamda 66 top kaybı (maç başına 7,3) yaptı.

İmmobile’nin bir yıl daha kontratı bulunuyor.