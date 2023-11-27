Beşiktaş'ta Club Brugge mesaisi başladı Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İHA

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Club Brugge ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü Samsunspor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar.

İdman çift kale maçla tamamlandı

Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Club Brugge maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)