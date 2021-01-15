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    Beşiktaş'ta Cyle Larin tarihe geçti

    112 dakikada bir gol atan Cyle Larin, Beşiktaş tarihinin en iyi istatistiğine imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 12:50
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    Beşiktaş'ta Cyle Larin tarihe geçti

    Attığı gollerle bu sezon Beşiktaş'a hayat veren Cyle Larin, takımını sırtlamaya devam ediyor.

    Larin şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 44 maça çıktı ve toplamda 22 defa fileleri havalandırarak 112 dakikada bir gol atmış oldu.

    Kanadalı yıldızın bu ortalaması aynı zamanda Beşiktaş tarihindeki en iyi istatistik.

    2. SIRADA GOMEZ VE CENK VAR

    Larin'e en yakın isim 119 dakikada bir gol atan Mario Gomez ve 120 dakikayla Cenk Tosun.

    Beşiktaş ta Cyle Larin tarihe geçti #1

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