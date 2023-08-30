Beşiktaş'ta Daniel Amartey sakatlandı

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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşacağı maç öncesinde Daniel Amartey'den kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı futbolcu Dinamo Kiev maçında sakatlanmıştı. Alınan bilgiye göre; oyuncunun kesin bir şekilde Dinamo Kiev maçında oynayamayacağı öğrenilirken MR sonucuna göre de Amartey'in 15 gün sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Bedavaya geldi
Tecrübeli futbolcu bu sezon 6 maçta forma giyerken sezon başında Leicester City'den bedelsiz bir şekilde transfer edilmişti.