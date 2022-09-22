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    Beşiktaş'ta Dele Alli ve Rachid Ghezzal'ın son durumu

    Beşiktaş'ta Dele Alli ve Rachid Ghezzal'ın son durumu

    Beşiktaş'ın yıldızı Dele Alli ve Rachid Ghezzal'ın sağlık durumları belli oldu. Dele Alli takımla çalışmalara başlarken, Rachid Ghezzal'ın durumu henüz belirsiz.
    • 22.09.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:24
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    Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 2. haftada oynanan Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 5 haftadır formasına hasret kalan Ghezzal'ın sahalara dönüş zamanı belli oldu.

    Valerien Ismael yönetiminde Süper Lig'e hazırlanan Ghezzal, ilk hafta maçında Kayserispor'a karşı 90 dakika sahada kalmıştı. Mücadelenin son dakikasında attığı golle takımına 3 puanı kazandırmıştı.

    Deplasmanda oynanan Alanyaspor maçının ilk 45 dakikasında da 1 gol ve 1 asistle maça damga vurmuş ancak sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

    Beşiktaş ta Dele Alli ve Rachid Ghezzal ın son durumu #1

    Takıma dönüyor

    5 haftadır formasına hasret kalan Ghezzal'ın sahalara dönüş zamanı belli oldu. Bein Sports'un haberine göre; Beşiktaş, bugün Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı ancak Rachid Ghezzal antrenmanda yoktu.

    Ghezzal'ın ayağında bir batma problemi olduğu öğrenildi. Valerien Ismael, Cezayirli futbolcunun derbiye yetişmesini istiyor. Ghezzal'ın, pazartesi ya da salı günü takıma dönmesi düşünülüyor.

    Beşiktaş ta Dele Alli ve Rachid Ghezzal ın son durumu #2

    Dele Alli döndü

    Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir idmanlara çıkmayan Dele Alli ise bugün takımla çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun derbide sahada olacağı öğrenildi.

    Beşiktaş ta Dele Alli ve Rachid Ghezzal ın son durumu #3


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