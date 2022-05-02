Beşiktaş'ta derbi öncesi 2 oyuncu cezalı duruma düştü

Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi iki oyuncu cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılarda Francisco Montero, Kayserispor ile oynanan maçta 60. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İspanyol oyuncu karşılaşmanın 82. dakikasında bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Montero ve Rosier derbide yok

Karşılaşmanın 76. dakikasında da sınırda bulunan Valentine Rosier sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Montero ve Rosier önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak.