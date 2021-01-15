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    Beşiktaş'ta derbi öncesi eski primler yatırıldı

    Beşiktaş yönetimi, Galatasaray derbisi öncesi geçmiş döneme ait primleri oyuncuların hesabına yatırdı. Bu haber, zorlu maç öncesi futbolcularda ekstra moral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 10:36
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    Beşiktaş'ta derbi öncesi eski primler yatırıldı

    Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

    PRİMLER YATIRILDI

    Ortaçizgi'nin haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin, siyah-beyazlı takımın geçmiş döneme ait primlerini yatırdığı öğrenildi.

    Galatasaray derbisi öncesi bu gelişme, futbolcular ile teknik heyete ekstra moral oldu.

    Çebi'nin, derbinin kazanılması durumunda ayrıca prim vermesi de bekleniyor.

    Beşiktaş ta derbi öncesi eski primler yatırıldı #1

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