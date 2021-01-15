Beşiktaş'ta derbi öncesi eski primler yatırıldı

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray derbisi öncesi geçmiş döneme ait primleri oyuncuların hesabına yatırdı. Bu haber, zorlu maç öncesi futbolcularda ekstra moral oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

PRİMLER YATIRILDI

Ortaçizgi'nin haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin, siyah-beyazlı takımın geçmiş döneme ait primlerini yatırdığı öğrenildi.

Galatasaray derbisi öncesi bu gelişme, futbolcular ile teknik heyete ekstra moral oldu.

Çebi'nin, derbinin kazanılması durumunda ayrıca prim vermesi de bekleniyor.