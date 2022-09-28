Beşiktaş'ta derbide kale Ersin Destanoğlu'nda

Beşiktaş'ta derbi öncesi kaleci krizi kısmen çözüldü. Teknik direktör Valerien Ismael, önemli maçta kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek.

Beşiktaş'ta 2 lig maçında oynatılmayan ve ardından görev aldığı İstanbulspor maçında yediği hatalı gol nedeniyle puan kaybının faturası kendisine kesilen kaleci Ersin Destanoğlu'na son bir şans verilmesi bekleniyor.

Teknik direktör Valerien Ismael, yönetimle yeni sözleşme noktasında anlaşamayan genç file bekçisini ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

"İyi oynarsan göze girersin"

Son zamanlarda kafası oldukça karışık olan futbolcudan sadece derbiye odaklanmasını isteyen Fransız teknik adam, Ersin'e bu maçtaki performansıyla tekrar taraftarın gözüne girebileceğini iletti.

21 yaşındaki kaleci, 5 maçta 7 gole engel olamadı.

Öte yandan Emre Bilgin ve Mert Günok da siyah-beyazlılarda kaleye geçmek için bekleyen adaylar arasında yer alıyor.