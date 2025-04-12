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Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı öncesi gerginlik

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı öncesi gerginlik Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısına geldi. Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında toplantı öncesi gerginlik yaşandı. O anlar böyle görüntülendi.