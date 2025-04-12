Haber Merkezi
Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı, bugün gerçekleştiriliyor.
ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılacak divan kurulu saat 10.30'da başladı.
Beşiktaş'ın Divan Kurulu'nda sürpriz bir isim ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı ekibin divan kurulu toplantısına geldi.
DİVAN KURULU BAŞKANI YAMANTÜRK'LE TARTIŞTI
Divan Kurulu toplantısına katılan Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşandı.
İkili arasında yaşanan sürtüşmeye araya girenler müdahale etti.
O esnada iki ismin birbirlerine, "Utanmaz adam, utanmaz sensin terbiyesiz" dedikleri duyuldu.
İşte o anlar...
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