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    Beşiktaş'ta Domagoj Vida sakatlandı

    Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta Domagoj Vida sakatlanarak kenara geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 20:26
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 20:27
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    Beşiktaş'ta Domagoj Vida sakatlandı

    Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş erken bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

    SEKEREK KENARA ALINDI

    Beşiktaş savunmasının önemli ismi Domagoj Vida, sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. Hırvat oyuncu, 12. dakikada kendini yere bıraktı ve yaklaşık 8 dakika kendini denedi ancak oyuna devam edemedi ve sekerek kenara geldi.

    Vida'nın yerine Welinton 20. dakikada oyuna dahil oldu.

    Beşiktaş ta Domagoj Vida sakatlandı #1

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