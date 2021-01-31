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- Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz direkt kırmızı kart gördü
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz direkt kırmızı kart gördü
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Dorukhan Toköz direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 20:49
- Güncelleme : 31.01.2021 - 21:31
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı.
DORUKHAN DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın 77. dakikasında Dorukhan Toköz, Flavio'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü.
VAR incelemesi sonrasında da hakem Halil Umut Meler'in fikri değişmedi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)