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    Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz direkt kırmızı kart gördü

    Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz direkt kırmızı kart gördü

    Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Dorukhan Toköz direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 20:49
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 21:31
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    Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı.

    DORUKHAN DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Maçın 77. dakikasında Dorukhan Toköz, Flavio'ya yaptığı sert müdahale sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü.

    VAR incelemesi sonrasında da hakem Halil Umut Meler'in fikri değişmedi.

    Beşiktaş ta Dorukhan Toköz direkt kırmızı kart gördü #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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