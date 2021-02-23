Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'le ipler kopuyor

Sözleşmesi sona eren ancak Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine olumlu yanıt vermeyen Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'ün bilmecesinde sona geliniyor.

SÜRE DOLDU

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin düşünmesi için zaman verdiği 24 yaşındaki futbolcu kulübe hiçbir şekilde olumlu yanıt vermezken verilen sürenin de bittiği öğrenildi.

YÖNETİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlı idareciler, ayrılacak olan Dorukhan'ın yerine yetenekli orta saha oyuncularını geniş transfer listesine dahil etti.

Özellikle yurt dışında top koşturan Türk futbolcularla ciddi biçimde ilgilenen ve aylar önce bazı isimlerle temas kuran Beşiktaşlı yöneticilerin sadece orta saha için değil, farklı bölgeler için de geniş bir liste oluşturduğu aktarıldı.

Dorukhan'ın sezon sonunda kendisine talip olan Real Betis'le anlaşacağı gündemi uzun süredir meşgul ediyordu. Yetenekli futbolcunun İspanyol takımıyla 2+2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan bu sezon performans olarak tam anlamıyla bekleneni veremeyen 24 yaşındaki orta saha, 19 maçta forma giyerken sadece 3 gole katkı sağlayabildi.