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    Beşiktaş'ta Douglas, Yeni Malatya'ya kiralanıyor

    Beşiktaş'ta Douglas, Yeni Malatya'ya kiralanıyor

    Beşiktaş'ın gözden çıkardığı sağ bek oyuncusu Douglas'ın, yeni takımı Yeni Malatyaspor oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:44
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas'ı kadrosuna katıyor.

    MAAŞININ 3'TE 1'İNİ BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK

    Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı sağ bekin transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

    30 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'taki maaşının 3'te 1'ini ödeyerek kiralayacak olan Malatyaspor, transferi kısa süre içerisinde resmen duyuracak.

    Sergen Yalçın’ın kadro dışı bıraktığı Douglas, geçen sezon sadece 1 resmi maçta forma giyebildi. Brezilyalı sağ bek, Beşiktaş formasıyla toplam 7 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

    Beşiktaş ta Douglas, Yeni Malatya ya kiralanıyor #1

    ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

    Siyah-beyazlıların Temmuz 2019’da Sivasspor'dan bonservis ödemeden kadrosuna attığı Douglas Pereira dos Santos, Barcelona ve Benfica gibi önemli takımlarda da oynadı.

    Beşiktaş ta Douglas, Yeni Malatya ya kiralanıyor #2

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