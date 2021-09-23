Beşiktaş'ta eksik sayısı 10'a yükseldi

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçında sakatlanan Batshuayi ve Ghezzal'dan sonra Larin'de sakatlandı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde oynanan Adana Demirspor maçında Bathuayi ve Ghezzal sakatlanmıştı.

Siyah-beyazlılarda, Larin de sakatlığı sebebiyle Altay maçında forma giyemeyecek.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada, aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin'in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İki oyuncunun da Altay maçında oynayamayacağı ancak sonraki haftalarda sahada olmalarının mümkün olduğu belirtildi.

EKSİK SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Beşiktaş'ta sakatlık ve kart cezaları nedeniyle Altay maçında oynayamayacak oyuncu sayısı 10'a yükseldi.

İşte Beşiktaş'ın eksikleri: