Beşiktaş'ta El Bilal Toure için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar son olarak Malili hücum oyuncusu El Bilal Toure'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

GERİLME VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş, El Bilal-Toure'nin yluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir."

El Bilal Toure, milli aranın ardından oynanacak Gençlerbirliği maçında, şans verilmesi halinde forma giyebilecek.