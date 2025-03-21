Beşiktaş'ta Elan Ricardo ilk maçına çıkıyor

Haber Merkezi

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Kolombiya ekibi La Equidad'dan 2 milyon euroya transfer ettiği orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu büyük umutlarla kadrosuna kattı.

Elan Ricardo, kamp kadrosuna girmekte zorlanırken, bunun sebebi olarak başka bir ülkeden gelmiş olması gösterildi.

ADAPTASYON SÜRECİ UZADI

Türkiye'nin kültürüne ve iklimine alışmakta zorlanan oyuncuya, teknik ekip adapte olabilmesi için zaman tanıyor.

Fiziksel olarak tam hazır olmayan Elan Ricardo için milli arada özel bir antrenman programı hazırlandı.

Oyuncunun fiziksel seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Ole Gunnar Solskjaer, onu kalan maçlarda yavaş yavaş sahaya sürmeyi planlıyor.

KENDİNİ GÖSTERME ŞANSI BULACAK

Milli arada boş kalmamak için İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör, genç oyuncuya ilk 11'de şans verecek.

Oyuncunun iyi bir performans sergilemesi halinde, önümüzdeki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor.