Beşiktaş'ta Elan Ricardo sağlık kontrolünden geçti
Haber Merkezi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre; Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrollerde öncelikle kan tetkikleri yapıldı.

TÜM KONTROLLER TAMAMLANDI

Ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Ricardo'nun tetkikleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

ensonhaber icon
Ercan Ertan
Muhabir