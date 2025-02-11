Beşiktaş'ta Elan Ricardo sağlık kontrolünden geçti

Haber Merkezi
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre; Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrollerde öncelikle kan tetkikleri yapıldı.
TÜM KONTROLLER TAMAMLANDI
Ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Ricardo'nun tetkikleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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