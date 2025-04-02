Beşiktaş'ta Elan Ricardo sakatlandı

Süper Lig'in 29. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında 2-1'lik skorla mağlup ederek moral bulan Beşiktaş'ta, sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde kadroya katılan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun, dün gerçekleşen idmanda sakatlık geçirdiğini duyurdu.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.



Elan Ricardo’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.