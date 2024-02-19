Beşiktaş'ta Emirhan Delibaş'ın sözleşmesi feshedildi Beşiktaş, Emirhan Delibaş’la yolları ayırdığını açıkladı. Bir arkadaşlık sitesinde profil oluşturduğu iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu, taraftarın tepkisini çekmişti.

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İç transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık geldi.

Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcusu Emirhan Delibaş ile yolları ayırdı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Emirhan Delibaş'ın bir arkadaşlık uygulamasında profil oluşturduğu iddia edilmiş ve siyah-beyazlı taraftarlar futbolcuya tepki göstermişti.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Delibaş, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." demişti.

Yüz onayı gerekiyor

Ayrıca, Emirhan'ın bu açıklaması yeterince inandırıcı bulunmadı.

Yapılan incelemelerde Bumble adlı flört sitesinin yüz onayı olmadan profil fotoğrafı koydurmadığı da gelen haberler arasında.

Siyah-beyazlı takımın da bu yüzden hesabı doğru kabul ettiği varsayılıyor.