Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun golü faule takıldı

Haber Merkezi
Süper Lig'de 2. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin ilk yarısında bir gol iptal edildi.
EMİRHAN'IN GOLÜ SAYILMADI
Beşiktaş, rakibi karşısında savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun golüyle 30. dakikada 3-1 öne geçti.
Hakem Mehmet Türkmen, siyah-beyazlıların kaydettiği bu golü geçersiz saydı.
Türkmen, topu Emirhan'a indiren Omar Colley'in rakibine faul yaptığını işaret ederek topu Antalyaspor'a verdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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