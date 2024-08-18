Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun golü faule takıldı
Haber Merkezi

Süper Lig'de 2. haftanın kritik karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin ilk yarısında bir gol iptal edildi.

EMİRHAN'IN GOLÜ SAYILMADI

Beşiktaş, rakibi karşısında savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun golüyle 30. dakikada 3-1 öne geçti.

Hakem Mehmet Türkmen, siyah-beyazlıların kaydettiği bu golü geçersiz saydı.

Türkmen, topu Emirhan'a indiren Omar Colley'in rakibine faul yaptığını işaret ederek topu Antalyaspor'a verdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)