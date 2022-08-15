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    Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, taraftardan özür diledi

    Süper Lig'in 2.haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede ikinci sarı karttan kırmızı gören Emrecan Uzunhan, taraftardan özür diledi.
    • 15.08.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 14:53
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    Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, taraftardan özür diledi

    Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen mücadeleden 3-3 eşitlik ile ayrıldı. Maçın 37.dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı lkart görerek takımını 10 kişi bırakan Emrecan Uzunhan camiadan özür diledi.

    Beşiktaş ta Emrecan Uzunhan, taraftardan özür diledi #1

    "Büyük üzüntü içerisindeyim"

    Emrecan Uzunhan dün akşam oynanan maçın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla camiadan özür diledi. Emrecan'ın açıklamaları;

    "Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmi maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür diliyorum. Bu uzun yolda benim şampiyonluğa olan inancım tam." ifadelerinde bulundu.

    Beşiktaş ta Emrecan Uzunhan, taraftardan özür diledi #2


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