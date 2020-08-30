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    Beşiktaş'ta Enzo Roco'ya veda

    Beşiktaş'ta Enzo Roco'ya veda

    Francisco Montero ile anlaşan Beşiktaş, yıllık 1.4 milyon garanti ücret alan Enzo Roco ile görüşme masasına oturdu. Siyah-beyazlılar Şilili stoperle yollarını ayıracak.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2020 - 09:05
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    Beşiktaş'ta Enzo Roco'ya veda

    Atletico Madrid'in genç stoperi Francisco Montero ile her konuda anlaşan Beşiktaş,  28 yaşındaki savunmacı Enzo Roco ile vedalaşacak.

    ENZO ROCO'YA VEDA

    Yıllık 1.4 milyon euro alan ve performansıyla bir türlü bekleneni veremeyen Enzo Roco'yu takımda düşünmeyen Beşiktaş yönetimi futbolcu ve menajeri ile berabere gelerek sözleşmenin feshi için görüşmelere başladı.

    Beşiktaş ta Enzo Roco ya veda #1

    "700 BİN EURO VERELİM SÖZLEŞMEYİ FESHET"

    Yıllık maaşının yarısı olan 700 bin euroyu Roco'ya vererek sözleşmeyi feshetmek isteyen Beşiktaş, bu parayı da 3 taksit halinde ödeyebileceğini Şilili stopere belirtti.

    Görüşmelerin pazarlık halinde olduğu kaydedilirken, Montero'nun da kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

    Beşiktaş ta Enzo Roco ya veda #2

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