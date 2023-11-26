Beşiktaş'ta Eric Bailly çıkmazı: Geldiğinden bu yana 4 kez sakatlandı Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Eric Bailly, siyah-beyazlı takıma imza attığı günden bu yana 4 kez sakatlık yaşadı. Savunma oyuncusu, takımdaki 80 gününün 50'sini tedavide geçirdi.

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Süper Lig'de zirveden uzak kalan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de grup aşamasında veda eden Beşiktaş'ta Eric Bailly krizi yaşanıyor.

Yaz transfer döneminin son günlerinden İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılan ve bedelsiz bir şekilde siyah-beyazlı takıma imza atan 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklarla büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

2.5 ayda 4 kez sakatlandı

Son olarak milli ara döneminde Sakaryaspor ile oynanan özel maçta sakatlanan ve karşılaşma sonrası çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Bailly, bir kez daha sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'taki 2.5 aylık sürecinde daha önce adale ağrısı, boyun tutulması ve kürek kemiği çevresi kas grubundaki spazm yaşayan Fildişi Sahilli isim böylelikle 4. kez sakatlandı.

50 günü tedaviyle geçirdi

Üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen deneyimli stoperle ilgili ise ortaya ilginç bir gerçek çıktı.

Bailly'nin siyah-beyazlı takımda geçirdiği 80 gününün 50'sini tedaviyle geçirdiği belirlendi. 1.87 boyundaki savunmacı 20 günde bir kendini revirde bulundu.

4 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı. Bailly, bu müsabakalarda gol ve asist katkısı üretemezken sahada 447 dakika kaldı.