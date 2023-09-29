Beşiktaş'ta Eric Bailly, ilk 11'e dönüyor Beşiktaş'ın Konyaspor'a konuk olacağı maça Adana Demirspor karşısında statü gereği forma giyemeyen Eric Bailly, ilk 11 başlayacak.

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Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 1 Ekim Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak kritik maç öncesinde siyah-beyazlı takımda stoper bölgesinde forma giyecek isimler netleşti.

Omar Colley'in performansından memnun alan deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'in, Konyaspor deplasmanında Gambiyalı ismin yanında Eric Bailly'e şans vereceği öğrenildi.

Performansı teknik heyeti memnun etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ve Kayserispor maçlarında görev alan Bailly, sergilediği performansla teknik heyeti mutlu etmişti.

Adana Demirspor maçında statü gereği oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'a karşı 11’de forma giyecek.

Bailly için bonservis ödenmedi

Oynadığı 2 maçta da beğeni toplayan Eric Bailly, yaz transfer döneminde Manchester United'la yollarını ayırmış ve Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlılar, piyasa değeri 5 milyon euro olan stoper için bonservis bedeli ödememişti.