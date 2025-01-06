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Beşiktaş'ta Ernest Muçi ile yol ayrımı: Teklif bekleniyor

Beşiktaş'ta Ernest Muçi ile yol ayrımı: Teklif bekleniyor Beşiktaş, iyi bir teklif gelmesi durumunda Ernest Muçi ile yollarını ayıracak.