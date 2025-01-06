Beşiktaş'ta Ernest Muçi ile yol ayrımı: Teklif bekleniyor

Haber Merkezi
Geçtığımız sezon devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Arnavut yıldız Ernest Muçi, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kaldı.
23 yaşındaki hücum oyuncusu, sahalarda döndükten sonra bir türlü form tutamadı.
10 MİLYON EURO ÖDENDİ
Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan Muçi için siyah-beyazlı yönetim iyi bir teklif bekliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıkan Muçi, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Beklentilerin altında kalan genç oyuncunun yeni adresi bakalım neresi olacak...
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