Beşiktaş'ta Ernest Muçi sakatlandı

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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ernest Muçi, oyuna devam edemedi.

SAKATLIK GEÇİRDİ

Siyah-beyazlılarda 24 yaşındaki Arnavut futbolcu sakatlık geçirdi ve oyundan çıktı. Beşiktaş'ta sakatlanan Muçi, 26. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 23'ü Süper Lig, 8'i Avrupa kupaları ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 mücadelede sahada yer alan Muçi, 7 gol, 3 asistlik katkı sağladı.