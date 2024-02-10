Beşiktaş'ta Ernest Muci ve Al-Musrati ilk idmanlarına çıktı Süper Lig'de Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gerçekleşen son idmanda yeni transferler Ernest Muci ve Al-Musrati de yer aldı.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.

Muci ve Al-Musrati idmanda yer aldı

Yeni transferler Ernest Muci ile Ali Mohamed Al-Musrati, takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)