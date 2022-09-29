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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'yla yıllık 14.4 milyon liradan (Aylık 1.2 milyon lira) 4 senelik sözleşme için anlaşma sağladı.