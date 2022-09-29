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    Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile anlaşma sağlandı

    Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile anlaşma sağlandı

    Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'yla yıllık 14.4 milyon liradan (Aylık 1.2 milyon lira) 4 senelik sözleşme için anlaşma sağladı.
    • 29.09.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 13:53
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    Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sözleşme düğümü çözülüyor.

    Bir süredir kafası görüşmelerle meşgul olan 21 yaşındaki kaleciye, Ahmet Nur Çebi'den müjde geldi.

    Ayda 15 bin kazanan Ersin Destanoğlu'na Fenerbahçe maçı öncesinde haber yollayan Başkan Çebi, şartlarının kabul olduğunu müjdeledi.

    Menajeriyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Ersin cephesinin aylık 1.2 milyon TL maaş talebini kabul etti.

    Beşiktaş ta Ersin Destanoğlu ile anlaşma sağlandı #1

    Performansının artması umuluyor

    Başarılı kalecinin performansının düşüşünde aldığı parayı düşük bulmasının olduğunu düşünen yönetim, genç kalecinin derbide bu dopingle iyi bir oyun sergilemesini umuyor.

    Ersin, bu sezon 5 maçta kalesinde 7 gole engel olamazken sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

    Beşiktaş ta Ersin Destanoğlu ile anlaşma sağlandı #2


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