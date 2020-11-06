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    Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü

    Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK maçının 55. dakikasında Muhammet Demir'e yaptığı hareket sonucu kırmızı kartla cezalandırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 21:29
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 21:43
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    Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü

    Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştığı maçın ikinci yarısında Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü.

    Savunma arkasına atılan topu uzaklaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK forveti Muhammet Demir ile çarpıştı. Bu pozisyonun ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Ersin Destanoğlu'na kırmızı kart gösterdi. Ersin Destanoğlu ve Sergen Yalçın bu karar itiraz etti ama sonuç değişmedi.

    2007'DEN BERİ İLK KIRMIZI

    Ersin Destanoğlu, Rüştü Reçber'den sonra kırmızı kart gören ilk Beşiktaş kalecisi oldu. Rüştü Reçber, 20 Ekim 2007'de, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart görmüştü.

    Beşiktaş ta Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü #1

    Beşiktaş ta Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü #2

    Beşiktaş ta Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü #3

    (Görüntüler Gaziantep FK Twitter hesabından alınmıştır.)

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