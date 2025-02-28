Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat'a ihraç talebi

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları açıklanacak.

Gerçekleşecek toplantı öncesinde ise önemli bir gelişme yaşandı.

İHRAÇ TALEBİ

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat için bazı kongre üyeleri "kesin ihraç" talebiyle dilekçe yazıp, yönetim kuruluna gönderdi.

Beşiktaş yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.

"GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten kesin ihracı talebiyle yazılan dilekçeler, yönetim tarafından kurulumuza teslim edildi. İncelemelerin ardından savunmaları isteyeceğiz ve gerekli işlemleri başlatacağız.

YAKLAŞIK BİR YIL GÖREV ALDI

Beşiktaş'ın Aralık 2023'teki olağanüstü kongresinde başkanlık görevine seçilen Hasan Arat, yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından 29 Kasım 2024'te başkanlık görevini bırakmıştı.