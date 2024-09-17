Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi başladı Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek Beşiktaş, kritik karşılaşmaya hazırlanıyor.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncuların pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, ısınma koşularıyla devam etti.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

BEŞİKTAŞ'TA HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)