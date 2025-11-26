Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

- Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü.
- Antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü ve taktiksel çalışmalar içerdi.
- Beşiktaş, antrenmanlarına yarın devam edecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, taktiksel çalışmadan sonra dar alanda çift kale maç oynadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.