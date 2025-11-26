Abone ol: Google News

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam etti

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 16:24
  • Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü.
  • Antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü ve taktiksel çalışmalar içerdi.
  • Beşiktaş, antrenmanlarına yarın devam edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, taktiksel çalışmadan sonra dar alanda çift kale maç oynadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

