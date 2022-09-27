Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için prim kararı

Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ta futbolculara derbi galibiyeti için ekstra prim müjdesi verildi.

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta gündem derbi primi.

Elinin sıkı olmasıyla tanınan Ahmet Nur Çebi, galibiyet halinde kesenin ağzını açacak. Gelen 2.3 milyon liralık galibiyet primini olduğu gibi takıma dağıtmayı düşünen yönetim bu rakama eklemeler yapıp kişi başı 100 bin lira vererek futbolcuları motive etmeyi planlıyor.

Valerien Ismael mutlu

Futbolculara olumlu yansıması beklenen prim müjdesini takıma iletecek olan Valerien Ismael'in yönetimin bu tavrından oldukça memnun olduğu da gelen haberler arasında.