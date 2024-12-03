Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi tüm maaşlar ödendi

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Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

7 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Dolmabahçe'de oynanacak bu kritik müsabaka öncesinde ise Beşiktaş cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

MAAŞLAR ÖDENDİ

Sports Digitale'nin haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, 2 ay sonra Futbol A Takımı ve personel maaşlarının tamamını ödedi.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi ve derbiyi kazanması, hem taraftarları hem de kulüp yönetimini mutlu edeceği düşünülüyor.

Derbi öncesi yaşanan bu olumlu gelişme, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında başarılı bir performans sergilemesi için önemli bir adım olarak görülüyor.