Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Hatayspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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