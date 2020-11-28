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    Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin primi

    Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin primi

    Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlı yönetimin futbolculara galibiyet almaları halinde 3 bin euro ödeme yapacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 13:10
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 13:13
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    Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş'ta derbi galibiyeti de hayati bir önem taşıyor.

    1 maç eksiği olan lider Alanyaspor'la arasındaki puan farkı 7 olan siyah-beyazlılar 15 yıldır galip gelemediği Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndan 3 puan almak için her şeyi yapıyor.

    Beşiktaş ta Fenerbahçe derbisinin primi #1

    DERBİNİN PRİMİ

    Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde futbolcuların alacaklarının büyük bir kısmını hesaplarına yatırttığı belirtilirken dev derbi öncesinde de futbolculara prim sözü verdiği öğrenildi.

    Maçtan 3 puanla ayrılması halinde yönetimin futbolculara kişi başı 3 bin euro (28 bin lira) ödeme yapacağını duyurduğu kaydedildi.

    Ahmet Nur Çebi ve kurmayları bu galibiyetle birlikte ilk yarı sona ermeden ligin zirvesine oturmayı planlıyor.

    Beşiktaş ta Fenerbahçe derbisinin primi #2

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