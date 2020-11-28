Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin primi

Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlı yönetimin futbolculara galibiyet almaları halinde 3 bin euro ödeme yapacağı öğrenildi.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş'ta derbi galibiyeti de hayati bir önem taşıyor.

1 maç eksiği olan lider Alanyaspor'la arasındaki puan farkı 7 olan siyah-beyazlılar 15 yıldır galip gelemediği Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndan 3 puan almak için her şeyi yapıyor.

DERBİNİN PRİMİ

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde futbolcuların alacaklarının büyük bir kısmını hesaplarına yatırttığı belirtilirken dev derbi öncesinde de futbolculara prim sözü verdiği öğrenildi.

Maçtan 3 puanla ayrılması halinde yönetimin futbolculara kişi başı 3 bin euro (28 bin lira) ödeme yapacağını duyurduğu kaydedildi.

Ahmet Nur Çebi ve kurmayları bu galibiyetle birlikte ilk yarı sona ermeden ligin zirvesine oturmayı planlıyor.