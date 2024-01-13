Beşiktaş'ta Fernando Santos, galibiyetle başladı Beşiktaş’ın yeni Teknik Direktörü Fernando Santos, ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan maçı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Semih Kılıçsoy, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+2'de Gedson Fernandes attı.

İlk maçta, 3 puanı aldı

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hafta başında sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, ilk sınavını Fatih Karagümrük karşısında verdi. Santos, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine 3 puanla başladı.

Beşiktaş ile 9 Ocak Salı günü sözleşme imzalayan Santos, aynı gün deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakayı tribünden izlemişti.

Bilic'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi

Ayrıca Portekizli çalıştırıcı, Slaven Bilic’ten sonra Beşiktaş’ta çıktığı ilk müsabakada galibiyet elde eden ilk teknik direktör oldu.