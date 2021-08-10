Beşiktaş'ta Fikret Orman kulüpten ihraç edilecek

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'ya ödenen 20 milyon liranın ardından yeniden gündeme geldi. Eski başkanın, genel kurulda ihraç edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi gelirlerinden 20 milyon lira kesinti yaparak Abdullah Avcı'ya ödeme yapıldığını açıklaması, siyah-beyazlı camiada infial yarattı.

FİKRET ORMAN'A TEPKİLER VAR

Beşiktaş kongre üyeleri ve taraftarları, Avcı'nın bu parayı hak etmediğini savunurken, eski başkan Fikret Orman'a da büyük tepki var.

Avcı ile 36 milyon lira karşılığında 3 yıllık sözleşme yapıp göreve getiren ancak kendisi bu imzaların atılmasından yaklaşık 4 ay sonra ayrılan Orman için bazı kongre üyeleri harekete geçti.

Siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi Sezgin Gülnar, Orman'ın ihraç edilmesi için önümüzdeki mali ve idari genel kurula önerge vereceklerini açıkladı.

AVCI 20 MİLYON LİRAYI ALDI

Dün itibarıyla Avcı, Beşiktaş'tan 20 milyon lirayı tahsil etti. Bundan sonra spor yargısı dışındaki yargıda mahkemeleşme devam edecek. Eğer Beşiktaş mahkemede kazanırsa, verilen karara göre Avcı aldığı paranın tamamını veya bir kısmını iade edecek.

ABDULLAH AVCI'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

2019 yazında Beşiktaş'a 3 yıllık imza atarak büyük umutlarla başlayan Abdullah Avcı, büyük bir hezimet yaşadı.

Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa'da 6 maçta 5 yenilgi alırken, Türkiye Kupası'ndan elenmiş ve ligde de yarışın uzağında kalmıştı.

Süper Lig: 9 galibiyet 3 beraberlik 7 yenilgi

Türkiye Kupası: 1 galibiyet 3 yenilgi

Avrupa Ligi: 1 galibiyet 5 yenilgi