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    Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

    Siyah-beyazlı futbolcuların yeni sezonda giyeceği forma numaraları belli oldu. Beşiktaş'ta yeni transferlerden N'Sakala 21, Welinton 23 ve Mensah'ın 43 numarayı tercih etmesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 16:06
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    Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

    Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı oyuncuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları şöyle:

    "Isimat (2), Roco (3), Douglas (5), N'Koudou (7), Umut (8), G. Yalçın (9), O. Özyakup (10), Boyd (11), Erdoğan (12), Hutchinson (13), Larin (17), Hasic (19), Necip Uysal (20), N'Sakala (21), Ljajic (22), W. Souza (23), Vida (24), Alpay (25), Dorukhan (26), Ersin (30), Rıdvan (33), Kartal (41), Oliver (43), Emre (61), Lens (77), Utku (97)"

    Beşiktaş ta forma numaraları belli oldu #1

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