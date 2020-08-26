Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

Siyah-beyazlı futbolcuların yeni sezonda giyeceği forma numaraları belli oldu. Beşiktaş'ta yeni transferlerden N'Sakala 21, Welinton 23 ve Mensah'ın 43 numarayı tercih etmesi dikkat çekti.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı oyuncuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları şöyle:

"Isimat (2), Roco (3), Douglas (5), N'Koudou (7), Umut (8), G. Yalçın (9), O. Özyakup (10), Boyd (11), Erdoğan (12), Hutchinson (13), Larin (17), Hasic (19), Necip Uysal (20), N'Sakala (21), Ljajic (22), W. Souza (23), Vida (24), Alpay (25), Dorukhan (26), Ersin (30), Rıdvan (33), Kartal (41), Oliver (43), Emre (61), Lens (77), Utku (97)"