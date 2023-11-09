Beşiktaş'ta futbolculara büyük protesto: Formayı çıkarın... Beşiktaşlı taraftarlar, takımı ve teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı protesto etti. Tribünlerde Sergen Yalçın sesleri yükseldi.

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Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında takıma ve teknik sorumlusu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

"Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" diye bağıran Beşiktaş taraftarları, daha sonra Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Sergen Yalçın sesleri ve protesto

Beşiktaş taraftarları tepkilerin ardından Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu.

İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra ise Beşiktaşlı taraftarlar "Formayı çıkarın, s....... gidin..." diye bağırdı.

Büyük hayal kırıklığı

Siyah-beyazlılar Bodo/Glimt'e hem deplasmanda hem de evinde yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı.